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Hemşire olarak çalışıyordu! Meslektaşları OnlyFans hesabını fark edince istifa etmek zorunda kaldı

28.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski hemşire Allie Rae, eşiyle cinsel hayatına dair paylaştığı videolarla kısa sürede OnlyFans’ta popüler olmayı başardı. Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Rae, müstehcen pozları sayesinde ayda 250 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 398 bin TL) kazandığını dile getirdi. Meslektaşlarının OnlyFans hesabını keşfetmesiyle hemşirelikten istifa etmek zorunda kalan Rae, eski kariyerini bıraktığı için pişman olmadığını söyledi.

Hemşire olarak çalışıyordu! Meslektaşları OnlyFans hesabını fark edince istifa etmek zorunda kaldı

OnlyFans yıldızı olmak için işini bırakan eski bir hemşire , eski kariyerini geride bıraktığı için pişmanlık duymadığını ifade etti. Eşiyle beraber cinsel hayatlarını paylaştıkları OnlyFans hesabı bulunan Rae, dikkat çeken hayatlarının aksine normal bir çift olduklarını ifade ediyor.

İŞ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

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Boston'dan 37 yaşındaki Allie Rae, meslektaşlarının müstehcen sosyal medya hesabını keşfettiği ve yönetime bildirdiği iddiasıyla geçen yıl kıdemli bir yenidoğan hemşiresi olarak işinden ayrıldığında manşetlere çıktı. 18, 17 ve 12 yaşlarında üç oğlu olan anne, 15 yıllık hemşirelik kariyeri ile OnlyFans hesabı arasında seçim yapmak zorunda kaldı. OnlyFans hesabını seçen hemşire şimdilerde ise her zamankinden daha çok para kazandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

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“EŞİM HER ZAMAN BANA DESTEK OLDU”

Eşiyle beraber özel videolar çektiklerini dile getiren Rae, “Kocam yaptığım işe her zaman destek oldu. İşimden ayrılmak zorunda kaldığımda OnlyFans kariyerine devam etmem ortak verdiğimiz bir karardı” dedi.

Eşiyle normal çiftlerinden farkları olmadıklarını ifade eden Rae, “Ayda bir ya da iki kez OnlyFans için içerik üretiyoruz. Eşim kamera karşısında olmasına rağmen yüzünü göstermek istemiyor. İçeriklerimizin dışında ise evde çocuklarıyla keyifli vakit geçirmeye özen gösteren sıradan ebeveynleriz” ifadelerini kullandı.

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OnlyFans
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