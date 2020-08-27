Hemşire Rabia Karakaya tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

Hemşire Rabia Karakaya'nın iddiasına göre, 2014 yılında göreve başladığı hastanede hasta bakıcı B.Y. ile tanıştı. Aynı klinikte çalıştığı B.Y. genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulundu. Karakaya ise kabul etmedi. Ardından da çalıştığı kliniği değiştirdi. Ancak B.Y. geçen mayıs ayından itibaren hemşireye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Tüm bunlara rağmen B.Y. tacizlerini sürdürdü. Hemşire Karakaya da yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Karakaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı B. Y. ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Kendisini reddettiğim B.Y., bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."