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  4. Hemşire Şebnem Köker, pansiyonda feci şekilde can vermişti! Mahkemeden flaş karar

Hemşire Şebnem Köker, pansiyonda feci şekilde can vermişti! Mahkemeden flaş karar

27.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de hemşire Şebnem Köker’i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan’ın yargılanmasına devam edildi. Şebnem Köker’in hayatını kaybettiği pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B. duruşmada tanık olarak dinlendi. Mahkeme, yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında Şebnem Köker’in üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetti. İşte olayın detayları...

Hemşire Şebnem Köker, pansiyonda feci şekilde can vermişti! Mahkemeden flaş karar

Kadıköy’de, 7 Haziran 2021 tarihinde 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker’in, kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, olay sırasında aynı odada bulunan ve “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuksuz sanık Timuçin Bayhan’ın(34) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katılırken, Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker salonda hazır bulundu.

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KAT GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Şebnem Köker’in hayatını kaybettiği pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B. duruşmada tanık olarak dinlendi. T.B. ifadesinde, “Saat 14.00-14.30 gibi Şebnem Köker gelmişti, yanında bir erkek şahıs vardı. Ellerinde poşetler vardı. Alkol şişeleri gördüm. Şebnem Köker benden Türk kahvesi yapmamı istedi. Kendisine kahve yaptım ve resepsiyonda ikram ettim. Yanındaki erkekle odaya çıktı. O gün 18.00 sularında ayrıldım, ertesi gün tekrar iş yerine geldim. Resepsiyondaki görevli bize Şebnem Köker’in kaldığı odaya girmememizi söyledi. Bize bir gece evvel olanları anlattı. 10.30 gibi polisler geldi, tekrar araştırma yaptılar, parmak izlerini aldılar. Bu olaydan sonra polisler beni aradılar, odada temizlik yapılıp yapılmadığını sordular. Ben de resepsiyon görevlisi İ.’nin odaya girdiğini ve çıkarken de elinde bez gördüğümü söyledim” dedi.

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“EZBERLETİLMİŞ ŞEKİLDE BEYAN VERİYOR”

Köker’in babası Abdullah Köker tanık beyanlarına ilişkin söz alarak, “Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Tanığın beyanları ile olay yeri inceleme tutanaklarının saatlerini göz önünde tuttuğumuzda bunların hepsini yalanlıyor. Dolayısı ile tanık yalan söylüyor. Otopark kameralarına bakılsın Şebnem’in yanında kim olduğu çıkar. Herkes Şebnem’in alkollü olduğunu söylüyor, bunlar ezberletilmiş. Sahile gidip gelirken kızımın elinde bir tane bile poşet yok. Buna rağmen sürekli alkollü yaftasını yapıştırıyor. Elimizde 13 saat görüntü var. Ben bunları defalarca seyrettim” diye konuştu.

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“BEN MASUMUM”

Bunun üzerine söz alan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ise, “Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır, çünkü ben masumum. Şebnem’in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi. Bu, olay sırasında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü Şebnem’e şırınga ile zerk etmedim” dedi.

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DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, dosyanın alanında uzman bir Adli Tıp Uzmanı bir bilirkişiye gönderilerek ölüm sebebine ilişkin bu aşamada varsa araştırılması gereken başka unsurlar bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Şebnem Köker’in yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında maktulün üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda da rapor alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Kadıköy pansiyon
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