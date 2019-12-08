Hemşire Şenay kadrajına giren yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor

BİLAL ALTIOK - Burdur'da hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Şenay Başıbüyük, yaşlıların portre fotoğraflarını çekip sergilendikten sonra onlara hediye ederek mutluluklarına ortak oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan 46 yaşındaki Başıbüyük'ün lise yıllarından beri fotoğrafa ilgisi hep artarak devam etti. Bu tutkusunu sanata dönüştüren Başıbüyük, 7 yıldır profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgileniyor.

Burdur'da Fotoğrafçılık Derneği kuran Başıbüyük, Anadolu'daki birçok şehir, köy ve kasabayı gezerek portre fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafları sergiledikten sonra sahiplerine ulaştıran Başıbüyük, hediye ettiği fotoğraflarla mutlu olan insanları en büyük ödül olarak görüyor.

- "Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor"

Başıbüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların portre fotoğraflarını çektikten sonra yaşadığı mutluluğu insanlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Fotoğrafını çektiği insanları hep bir "kahraman" olarak değerlendirdiğini aktaran Başıbüyük, "Fotoğrafını çektiğiniz insanların güvenlerini kazanıyorsunuz. Onlar size mahremlerini, evlerini açıyor. Daha sonra siz o fotoğrafları sergiliyorsunuz. Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor. Asıl kahraman fotoğrafını çektiğim kişiler. Bu nedenle gerçek sahiplerine fotoğraflarını ulaştırıyorum." diye konuştu.