HABER

Hemşire Şenay kadrajına giren yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Burdur'da hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Şenay Başıbüyük, özellikle çektiği dar gelirli yaşlıların portre fotoğraflarını sergiledikten sonra onlara hediye ediyor - Sevindirdiği her kişiyi "en büyük ödül" olarak gören Başıbüyük: - "Teyzenin birine çektiğim fotoğrafını götürdüm 'Kızım çok şaşkınım' dedi. Hayatında hiç hediye almamış. O fotoğraf ilk hediyesiydi, inanılmaz duygulandım" - "Bazen üç yıl sonra fotoğrafı götürüyorum. Üç yıl önceki aynı giysi hala üstünde, buna rağmen beni köşeye çekip 'Borcum var mı?' diyor. 'Kurban olurum, senin hiç borcun olur mu?' diyorum. Tarif edilemez duygular yaşıyorum"

BİLAL ALTIOK - Burdur'da hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Şenay Başıbüyük, yaşlıların portre fotoğraflarını çekip sergilendikten sonra onlara hediye ederek mutluluklarına ortak oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan 46 yaşındaki Başıbüyük'ün lise yıllarından beri fotoğrafa ilgisi hep artarak devam etti. Bu tutkusunu sanata dönüştüren Başıbüyük, 7 yıldır profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgileniyor.

Burdur'da Fotoğrafçılık Derneği kuran Başıbüyük, Anadolu'daki birçok şehir, köy ve kasabayı gezerek portre fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafları sergiledikten sonra sahiplerine ulaştıran Başıbüyük, hediye ettiği fotoğraflarla mutlu olan insanları en büyük ödül olarak görüyor.

- "Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor"

Başıbüyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların portre fotoğraflarını çektikten sonra yaşadığı mutluluğu insanlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Fotoğrafını çektiği insanları hep bir "kahraman" olarak değerlendirdiğini aktaran Başıbüyük, "Fotoğrafını çektiğiniz insanların güvenlerini kazanıyorsunuz. Onlar size mahremlerini, evlerini açıyor. Daha sonra siz o fotoğrafları sergiliyorsunuz. Fotoğrafın ortaya çıkması onlar sayesinde oluyor. Asıl kahraman fotoğrafını çektiğim kişiler. Bu nedenle gerçek sahiplerine fotoğraflarını ulaştırıyorum." diye konuştu.

Fotoğrafına konu olan kişileri daha sonra bulmanın zor olduğuna işaret eden Başıbüyük, elinde bazen sadece şehir veya köy ismi olduğunu, köyün muhtarına ulaşarak bir şekilde fotoğrafı sahibine ulaştırdığını anlattı.

- "Tarif edilemez duygular yaşıyorum"

Başıbüyük, bazı fotoğrafları da kargoyla gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fotoğrafları sahiplerine ulaştırdığımda kendimi muhteşem hissediyorum. O anlar anlatılamaz, her biri ayrı bir hikaye. Hayatımda aldığım en büyük ödül, onların sevinçlerini görmek.Teyzenin birine çektiğim fotoğrafını götürdüm 'Kızım çok şaşkınım' dedi. Hayatında hiç hediye almamış. O fotoğraf ilk hediyesiydi, inanılmaz duygulandım. Genellikle maddi durumları kötü insanları fotoğraflıyorum. Fotoğrafını çektiğim kişiye bazen üç yıl sonra fotoğrafını götürüyorum. Üç yıl önceki aynı giysi hala üstünde, buna rağmen beni köşeye çekip 'Borcum var mı?' diyor. 'Kurban olurum, senin hiç borcun olur mu?' diyorum. Tarif edilemez duygular yaşıyorum."

Fotoğrafın ortak bir dil olduğunu düşünen Başıbüyük, şimdiye kadar 15 karma, iki de kişisel sergi açtığını ifade etti.

Sergilerden sonra 30 kadar fotoğrafı sahibine ulaştırdığını, elinde ulaştırması gereken 7 kare daha bulunduğunu söyleyen Başıbüyük, köylere gittiğinde çocukları da şeker, çikolata, kalem, defter gibi hediyelerle mutlu ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benim Hikayem Burdur fotoğraf fotoğraf sanatı Portre Şenay Başıbüyük

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.