HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Sevgiliye, arkadaşa, eşe en güzel, en anlamlı ve resimli Hemşireler Günü mesajı

Hemşireler Günü mesajlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Dünya Hemşireler Günü Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Büyük fedakarlıklarla ve emekle çalışan hemşireleri onore etmek ve yaşadıkları zorlukları ifade etmek için kutlanan bu özel günde çevresinki hemşirelerin gününü kutlamak isteyenler en güzel ve en anlamlı Hemşireler Günü mesajları ve sözlerini araştırmaya başladılar. Bizde sizler için resimli ve en yeni Hemşireler Günü mesajlarını derledik...

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.

12 MAYIS DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Hemşirelik toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslek olması bakımından önemlidir.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, topluma sağlık hizmeti sunan sağlık ekinin en önemli parçasından birini oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan değişim, hemşirelik mesleğinin önemini ortaya çıkarmış ve sağlıkta kalitenin artan değeri, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.