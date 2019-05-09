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Hemşireler medyada görünür olmamaktan şikâyetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Hemşirelik Haftası kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘Hemşireler Medyada Görünür Olmayı Nasıl Başaracaklar?’ adlı panel gerçekleştirildi.

Hemşireler medyada görünür olmamaktan şikâyetçi

Hemşirelik Haftası kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘Hemşireler Medyada Görünür Olmayı Nasıl Başaracaklar?’ adlı panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı, “Hemşirelere sorulması gereken pek çok konu varken, biz medyada hemşireleri ne yazık ki göremiyoruz” dedi.
Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğü İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı yaptı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kezban Karagöz ile Dr. Öğr. Üyesi Cihan Oğuz, Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü- Sağlık Muhabirleri Derneği 2’inci Başkanı Ziyneti Kocabıyık, Türk Hemşireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi 2’inci Başkanı Prof. Dr. Sevgi Oktay, ve Öğrenci Hemşireler Derneği’nden Sercan Kara ise panele katılan isimler oldu.

“Hemşirelerin mutlaka görünür olması lazım”
Hemşirelerin medyadaki yerlerinin yıllardır bir sorun teşkil ettiğini belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı, “Medyada maalesef hemşirelerin bilgi birikimine başvurulmuyor. Hemşireleri medyada ancak şiddet olaylarında, herhangi bir sansasyonel olayda görüyoruz. Oysaki hemşireler profesyonel birer meslek üyesidirler. Onlara sorulması gereken pek çok konu varken biz medyada hemşireleri ne yazık ki göremiyoruz. Bizim medyada görünmeme sebebimiz nedir, acaba biz mi medyada görünmeyi mi bilemiyoruz? Hemşirenin, bilgisini topluma verebilmesi için mutlaka görünür olması lazım. Bilimsel konu içeriklerinde bize de danışılmasını istiyoruz. Büyük bir ekibiz, büyük bir grubuz ve her alanda donanıma sahibiz. Biz de kendi alanlarımızda uzmanlaştık. Uzmanlık gerektiren konularda biz hemşirelere de danışılmasını istiyoruz. Medya artık bizi görsün istiyoruz” dedi.

“Dizi ve filmler hemşireliği yıpratıyor”
Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü ve Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM)2’nci Başkanı Ziyneti Kocabıyık ise konuşmasında hemşirelerin sağlık hizmetinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydetti. Çeşitli sebeplerden dolayı hemşirelerin imaj sorunlarının bulunduğuna da dikkat çeken Ziyneti Kocabıyık şunları söyledi: “Hemşireler, sağlık hizmetinde, üzerinde önemli yükler bulunan ve hastanın sağlığının devam ettirilmesi, tedavinin iyi uygulanması konusunda son derece önemli bireylerdir. Çeşitli sebeplerden dolayı hemşirelerin imaj sorunları var. Maalesef bunun önemli nedenleri arasında, dizi ve filmlerde hemşirelerin yaptığı o kutsal mesleği yıpratan nitelikte mesajların verilmesi de bulunmaktadır. Hemşireler tedavilerin yönlendirilmesinde son derece etkilidir.”
Konuşmasında en büyük şiddetin hemşirelere yapıldığını ifade eden Kocabıyık, “Yeterince uzmanlaşmalarına rağmen hemşireler bugün bulundukları kurum içerisinde bunun yeterince karşılığını alamıyorlar. Meslek gereği hastalarla ve hasta yakınları ile bire bir iletişimde olduklarından, bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Hemşirelerin artık hak ettiği karşılığı almalarını bizler de istiyoruz” diye konuştu.

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