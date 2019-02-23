HABER

Hemşireleri taciz ettiği iddia edilen hastane yöneticisinden açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

İzmir’de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilen M.D., konuyla ilgili bir açıklama yaparak kendini savundu.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, hastane yöneticisi M.D.’nin, iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilmiş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında müfettiş talebinde bulunmuştu.

İzmir’de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilen M.D., konuyla ilgili bir açıklama yaparak kendini savundu.
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, hastane yöneticisi M.D.’nin, iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilmiş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında müfettiş talebinde bulunmuştu. İddiaların üzerine hastane yönetici M.D. konu hakkında bir açıklama yaptı. M.D., hakkındaki iddialarla ilgili kendini savundu.
M.D., "Hakkımda şikayetçi olan M.K. isimli sorumlu hemşire yardımcısı beni birkaç kez aradı, temizlik ve koku ile ilgili ben de onu aradım ‘aşağıya gelip bakın’ dedi. Yanımda bulunan temizlik ve güvenlik şefleri ile birlikte acil servise inip resüstasyon odasında kokunun sebebini araştırırken, söz konusu hemşire ile personellerin huzurunda sözlü tartışma yaşadık. Olayın ardından birkaç kontrol daha yaparak ve olayı tutanak haline getirerek hastaneden çıktım” dedi.
M.D. şöyle devam etti:
"Tutanağı kayda verdikten sonra hastane başhekimliğince inceleme başlatıldı. Haberde yazıldığı gibi soruşturma söz konusu hemşirenin taciz iddiaları ile ilgili olmayıp, tamamen bizzat şahsım tarafından tutulan tutanağa binaen başlamış olup, daha sonra M.K’nın şikayeti üzerine durum sağlık müdürlüğüne hastane yönetimi tarafından bildirilmiştir. Hakkımda taciz iddialarında bulunan M.K. isimli şahıs ile olay öncesinde farklı tarihlerde WhatsApp üzerinden yaptığımız konuşmalarda kendisine abla diye hitap ettiğimi belirtmek isterim."

Avukattandan da açıklama var
M.D.’nin avukatı da müvekkili hakkındaki iddiaları yalanladı ve hiçbir şekilde hastanede hemşireleri tacizde bulunmadığını savundu. Konuyla ilgili bir delilin olmadığı belirtilen açıklamada, müvekkilinin hastanede sevilip sayılan biri olduğunu, hakkındaki kara propaganda yapıldığını kaydetti.

PARTNER5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak
Av tüfeğiyle şakalaşırken 11 yaşındaki kuzenini vurduAv tüfeğiyle şakalaşırken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
Bursa'da yasak bölgede avlanan 7 kişiye suçüstüBursa'da yasak bölgede avlanan 7 kişiye suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.