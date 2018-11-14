Hemşireliği bırakıp yetişkin filmlerinde oynamaya başlayınca...

Kariyerinde kesin bir dönüş yapan Vidis, bu tartışmaların Avustralya'lı kadınların kıskançlığından olduğunu söylüyor. Zira kendisine gelen olumsuz eleştirilerin çoğu erkeklerin sevgili veya eşlerinden geliyor.

Yetişkin film yıldızı kasabayı ikiye böldü!

1 / 16 Dünya çapında tanınan yetişkin film yıldızı, bir kasabada bir numaralı gündem oldu.

2 / 16 Avustralya'nın Toowoomba kasabası, söz konusu filmleri yasaklayıp yasaklamamayı tartışıyor.

3 / 16 Ünlü Avustralyalı yetişkin film yıldızı Kiki Vidis ise, kasabada yasağı savunanlarla karşı karşıya.

4 / 16 Vidis, içinde yer aldığı sektörün serbest bırakılmasını istiyor.

5 / 16 Oyuncu, 11 yıldır bu tarz filmler çekiyor.

6 / 16 Daha önce hemşirelik yapıyordu.

7 / 16 Kariyerinde keskin bir dönüş gerçekleştirdi.

8 / 16 Vidis'e göre, Avustralyalı kadınların kıskançlığı yüzünden yasak gündeme geldi.

9 / 16 Oyuncu, Toowoomba sakinlerinden destek toplamaya çalışıyor.

10 / 16 Vidis, kendisine gelen e-postaların içeriğini de açıkladı.

11 / 16 Kiki Vidis, "Gelen e-postaların yüzde 90’ı olumlu, yüzde 10’u olumsuz. Olumsuz olanları da erkeklerin eşleri ya da kız arkadaşları gönderiyor" dedi.

12 / 16 Son olarak kasabada 16 Ekim’de yetişkin filmleri karşıtı yürüyüş yapıldı.

13 / 16 Yürüyüşe, kasaba dışından da destekçiler geldi.

14 / 16 Yetişkin film karşıtlarından biri Letitia Shelton.

15 / 16 Shelton, bu tarz filmlerin yeni nesilleri tehlikeye attığını söylüyor.