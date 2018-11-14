HABER

Hemşireliği bırakıp yetişkin filmlerinde oynamaya başlayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir kasabayı ikiye bölen güzelin oynadığı filmlerin, yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışılıyor. Daha önce hemşire olan ve 11 yıldır bu işi yapan Kiki Vidis, bu sektörün serbest bırakılmasını istiyor.

Kariyerinde kesin bir dönüş yapan Vidis, bu tartışmaların Avustralya'lı kadınların kıskançlığından olduğunu söylüyor. Zira kendisine gelen olumsuz eleştirilerin çoğu erkeklerin sevgili veya eşlerinden geliyor.

Yetişkin film yıldızı kasabayı ikiye böldü!

1 / 16

Dünya çapında tanınan yetişkin film yıldızı, bir kasabada bir numaralı gündem oldu.
2 / 16

Avustralya'nın Toowoomba kasabası, söz konusu filmleri yasaklayıp yasaklamamayı tartışıyor.
3 / 16

Ünlü Avustralyalı yetişkin film yıldızı Kiki Vidis ise, kasabada yasağı savunanlarla karşı karşıya.
4 / 16

Vidis, içinde yer aldığı sektörün serbest bırakılmasını istiyor.
5 / 16

Oyuncu, 11 yıldır bu tarz filmler çekiyor.
6 / 16

Daha önce hemşirelik yapıyordu.
7 / 16

Kariyerinde keskin bir dönüş gerçekleştirdi.
8 / 16

Vidis'e göre, Avustralyalı kadınların kıskançlığı yüzünden yasak gündeme geldi.
9 / 16

Oyuncu, Toowoomba sakinlerinden destek toplamaya çalışıyor.
10 / 16

Vidis, kendisine gelen e-postaların içeriğini de açıkladı.
11 / 16

Kiki Vidis, "Gelen e-postaların yüzde 90’ı olumlu, yüzde 10’u olumsuz. Olumsuz olanları da erkeklerin eşleri ya da kız arkadaşları gönderiyor" dedi.
12 / 16

Son olarak kasabada 16 Ekim’de yetişkin filmleri karşıtı yürüyüş yapıldı.
13 / 16

Yürüyüşe, kasaba dışından da destekçiler geldi.
14 / 16

Yetişkin film karşıtlarından biri Letitia Shelton.
15 / 16

Shelton, bu tarz filmlerin yeni nesilleri tehlikeye attığını söylüyor.
16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kiki Vidis yetişkin filmleri Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.