Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.
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