Hemşirelik taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

Hemşirelik taban puanları 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. 2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Hemşirelik taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:



