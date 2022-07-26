Hemşirelik taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

Hemşirelik taban puanları 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. 2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "Hemşirelik taban puanları kaç 2022?" sorusunun yanıtı ve detaylar...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|61680
|379.267
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|64020
|376.79429
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|69279
|371.37507
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|70385
|370.20296
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|73658
|367.0005
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|77192
|363.56592
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|82488
|358.42891
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|87196
|354.19593
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|210 + 6
|92467
|349.52817
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|93309
|348.80632
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|95421
|346.98098
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|98595
|344.3801
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|220 + 6
|101780
|341.71795
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|101809
|341.69252
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|280 + 7
|106846
|337.53299
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|107586
|336.91854
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|220 + 6
|111339
|333.92373
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|111524
|333.76481
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|115049
|331.04757
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|220 + 6
|116356
|330.06082
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|117458
|329.25961
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|119855
|327.53007
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|119980
|327.44588
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|120124
|327.33789
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|120275
|327.23208
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|120314
|327.20658
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|121968
|325.99579
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|122010
|325.97254
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|124776
|323.98624
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|125906
|323.21339
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|126044
|323.12327
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|128374
|321.4853
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|128672
|321.26769
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|129109
|320.97771
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|129273
|320.87789
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|129337
|320.83886
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|129687
|320.5797
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|129774
|320.51531
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|129839
|320.47388
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|130003
|320.37291
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|130029
|320.35165
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|131218
|319.59621
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|131943
|319.09289
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|132195
|318.91234
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|132482
|318.73404
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|133912
|317.7344
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|136279
|316.18347
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|136578
|315.98059
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|137552
|315.37841
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|138032
|315.04519
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|138302
|314.84929
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|138538
|314.70275
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|138703
|314.60463
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|139203
|314.27241
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|139575
|314.04279
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|200 + 5
|139688
|313.96634
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|140487
|313.46723
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|141078
|313.09012
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|145088
|310.64435
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|145390
|310.46549
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|145704
|310.28493
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|145796
|310.22774
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|146330
|309.89779
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|147342
|309.27656
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|147760
|309.0029
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|148156
|308.77823
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|148646
|308.48273
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|148896
|308.34784
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|149063
|308.23833
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|149534
|307.96825
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|149778
|307.81871
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|150459
|307.43247
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|150810
|307.20237
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|151198
|306.98509
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|151953
|306.54102
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|152182
|306.41483
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|152839
|306.02468
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|153089
|305.8612
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|153460
|305.67299
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|153747
|305.51803
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|154000
|305.37528
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|154762
|304.93421
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|155095
|304.72757
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|230 + 6
|155127
|304.71082
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|155798
|304.37134
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|156728
|303.84439
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|156739
|303.83915
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|157049
|303.65229
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|157127
|303.6078
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|157426
|303.42758
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|157495
|303.39327
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|159442
|302.27863
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|159870
|302.01756
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|155 + 4
|160614
|301.60203
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|160786
|301.51083
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|160810
|301.49252
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|161404
|301.17414
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|161809
|300.93855
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|140 + 4
|163833
|299.8412
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|163848
|299.83735
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|165458
|298.96168
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|165810
|298.75872
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|166134
|298.60436
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|166609
|298.35424
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|167728
|297.77674
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|170 + 5
|167763
|297.75917
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|168047
|297.62478
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|168207
|297.528
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|130 + 4
|168544
|297.33799
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|168906
|297.12734
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|169158
|296.99387
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|169748
|296.68957
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|170627
|296.23987
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|171639
|295.72634
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|171855
|295.63211
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|172657
|295.19498
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|172806
|295.11601
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|173693
|294.66886
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|174836
|294.08935
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|175094
|293.96508
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|175902
|293.55811
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|176841
|293.06035
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|250 + 7
|177309
|292.8365
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|178073
|292.47453
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|178085
|292.46901
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|178910
|292.06768
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|179284
|291.89311
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|179300
|291.88625
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|179982
|291.54123
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|179991
|291.53752
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|180192
|291.43708
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|170 + 5
|181210
|290.91083
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|181413
|290.80294
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|181419
|290.79748
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|181764
|290.63033
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|182217
|290.39939
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|184100
|289.49384
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|184631
|289.22932
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|185647
|288.74228
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|185831
|288.64633
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|186240
|288.45841
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|188098
|287.52565
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|188562
|287.31813
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|110 + 3
|188724
|287.25421
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|189193
|287.05401
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|189367
|286.969
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|190319
|286.54259
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|190679
|286.37023
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|191367
|286.05652
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|192261
|285.64885
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|192512
|285.5324
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|192745
|285.43823
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|193076
|285.29227
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|193202
|285.23153
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|193213
|285.22692
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|194359
|284.71782
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|195845
|284.0769
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|196010
|284.0022
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|196305
|283.86982
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|196421
|283.82102
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|197773
|283.22923
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|198200
|283.03491
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|198883
|282.71551
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|198969
|282.68353
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|200158
|282.15857
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|200864
|281.84059
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|200903
|281.8173
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Hemşirelik(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|201427
|281.58611
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|205269
|279.91633
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|205419
|279.85587
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|205797
|279.70495
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|210123
|277.8863
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|210200
|277.8547
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|213861
|276.37398
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|217821
|274.78833
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|47
|218764
|274.41737
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|221026
|273.49112
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|225929
|271.55008
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|16
|229311
|270.25561
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|229485
|270.19193
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|235209
|268.00409
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|240514
|266.12681
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|242549
|265.4356
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|243387
|265.14724
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|243550
|265.09406
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|251474
|262.37186
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|27
|259906
|259.63747
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|264460
|258.19713
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|266522
|257.54875
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|57
|269403
|256.64933
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|269731
|256.54188
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|274843
|255.00685
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|281023
|253.15287
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|23
|283767
|252.36521
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|62
|286563
|251.56023
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|288458
|251.03129
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|293833
|249.54136
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|294961
|249.22709
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|29
|305097
|246.4666
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|306927
|245.98023
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|46
|307013
|245.95642
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|312917
|244.39964
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|313202
|244.32484
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|315916
|243.64214
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|71
|318852
|242.87664
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|320627
|242.41092
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|324050
|241.58425
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|330363
|240.05659
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|339050
|237.97693
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|344304
|236.74297
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|346071
|236.32795
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|346602
|236.20604
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|55
|347756
|235.92921
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|21
|350498
|235.27529
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|350955
|235.16154
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|351662
|234.98863
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|352649
|234.75145
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|355357
|234.07595
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|43
|355841
|233.96178
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|68
|357201
|233.59869
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|83
|359493
|233.03046
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|76
|365907
|231.27761
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|366752
|231.01262
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|53
|367537
|230.76653
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|370116
|229.87821
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|378239
|226.32556
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|379848
|225.27159
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|24
|380940
|224.36246
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|383883
|220.75909
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|389749
|203.51263
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56
|389822
|203.1707
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|39
|-
|-
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|27
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|72
|-
|-
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|-
|-
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|49
|-
|-
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|-
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|51
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|29
|-
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|66
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|29
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|-
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|-
|-
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
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