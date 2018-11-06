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HEMŞİRENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA, TUTUKLU NİŞANLI ÇİFTE 15'ER YIL İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aracı kullanan tutuklu şüpheli Merve Köstereli ile yine tutuklu olan nişanlısı Tunç Öcal hakkında, "Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Maltepe'de 6 Ekim 2018 tarihinde akollü araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (21) çarparak ölümüne, araçta bulunan bir kişinin de yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Merve Köstereli ve nişanlısı Tunç Öcal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Merve Köstereli, Tunç Öcal ile kazada yaralanan B.Y., Z.K.A.'nın aynı araçta oldukları belirtildi. Merve Köstereli'nin Tunç Öcal'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Tunç Öcal'ın Merve Köstereli'nin kullanımındaki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli'nin de aracın direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak olay anında alkollü olmasının da etkisi ile yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.
Araçta bulunan Z.K.A.'nın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin ilk ölçümde 0.90, 32 dakika sonra alınan ikinci ölçümde de 0.46 promil, Tunç Öcal'ın da 0.70 promil alkollü olduğu belirtildi.
Araçta bulunan Z.K.A.'nın da şüphelilerden, şüpheli Merve Köstereli'nin de nişanlısı Tunç Öcal'dan şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, mağdur Z.K.A.'nın şüpheli Tunç Öcal'ın direksiyona müdahalesi ile aracın yoldan çıktığı şeklinde ifade verdiği hatırlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR
İddianamede şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişini de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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