HEMŞİRENİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIKLAR KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin tutuklu bulunan Merve Köstereli ile nişanlısı Tunç Öcal'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların 80'er bin lira kefalet karşılığı tahliyesine karar verdi.. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesini temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu. Olayın gerçekleştiği araçta bulunan ve olayda yaralanan Zeynep Karlı Aşık, mağdur müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. Olay günü arkadaşları olan sanıklarla Maltepe'ye gittiklerini, sanıkların ikişer tane bira içtiğini, buradan da Taksim'e gittiklerini söyleyen Zeynep Karlı Aşık, "Yanılmıyorsam burada da bir yada iki tane bira içtiler" dedi.

Bir süre sonra Taksim'den ayrıldıklarını, aracın benzinini bitmesi nedeni ile Merve Köstereli ve Tunç Öcal arasında tartışma yaşandığını söyleyen Aşık, "Araçtan indiler. Birbirlerine tokat attılar. Tunç'un burnu kanadı. Polisler ve ambulans geldi. Merve polislerin aracıyla benzin alıp geldi. Ambulansta da Tunç'un burnuna müdahale yapıldı" dedi.

MÜŞTEKİ, TUNÇ ÖCAL'IN DİREKSİYONU KIRARAK KAZAYA NEDEN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yeniden yola çıktıklarını, Tunç ve Merve'nin yeniden tartışmaya başladığını söyleyen Aşık, "Ben arka koltukta oturdum, Tunç ve Merve ön taraftaydı. Yeniden tartışmaya başladılar. Çok net olmamakla birlikte aracın 70-80 kilometre hızında olduğunu söyleyebilirim. Tartışma sırasında Tunç'un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında da araç takla almaya başladı. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım" dedi. TUNÇ ÖCAL DA DİREKSİYONA MÜDAHALEDE BULUNMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bunun üzerine söz alan Tunç Öcal, direksiyonu başka bir yöne kıracak veya araç hakimiyetini kaybettirecek direksiyona bir müdahalesinin olmadığını söyledi. 10 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Tunç Öcal tahliyesine karar verilmesini istedi.

Olay tarihinde aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Merve Köstereli, benzin bittiğinde polislerle birlikte benzin alıp döndüğünü hatırlatarak, "Eğer araç kullanmayacak kadar alkollü olsaydım polisler bunu fark eder ve bana işlem yaparlar, araç kullanmama da mani olurlardı. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal'dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.