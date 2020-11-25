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Hemşirenin öncesi - sonrası fotoğrafları şoke etti!

25.11.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Hemşirenin öncesi - sonrası fotoğrafları şoke etti!

Tennessee’de yaşayan bir hemşirenin paylaştığı öncesi ve sonrası fotoğrafları, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının gerçeğini ortaya serdi.

Eyalette şu ana dek doğrulanmış 338.000 koronavirüs vakası ve 4.245 ölüm var, tüm ülkedeki vaka sayısı ise 12.5 milyon, ölüm sayısı ise 258.000.

Kathryn, pandemi ile mücadelede ön saflarda çalışan sayısız sağlık çalışanından yalnızca biri. Sıradan insanlar, virüsle ilgili yalnızca istatistiklerden haberdarken, Kathryn’in fotoğrafları sağlık çalışanlarının ödediği bedeli gözler önüne seriyor.

27 yaşındaki hemşirenin Covid-19 tedavisi hakkındaki deneyimlerini paylaştığı tweet, viral oldu. Kathyrn ‘Nasıl başladı… Nasıl devam ediyor?’ başlığı ile iki fotoğraf paylaşmıştı.

İlk fotoğraf Kathryn’in mezuniyetinden sonrasına aitken, ikinci fotoğraf saatlerce kişisel koruyucu giysi içinde olduğu bir vardiyanın sonrasını gösteriyor. Kathyrn’in yazdıkları 74 bin kez paylaşıldı ve 800 binin üzerinde beğeni aldı.

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Kathryn yaşadıkları ile ilgili “Cumartesi gecesi, vardiyanın ortasındaydım, hastanın odasından yeni çıkmıştım ve giydiğim koruyucu ekipmanın tümünü çıkarmıştım. Mezuniyet fotoğrafımın yanında pandemide hemşire olmanın gerçekliğini ve birkaç ayın yaratabileceği farkı göstermek istedim” dedi.

Kathryn 12 saatlik üç vardiya ve üç gün izin kullanabildiği bir döngüyle çalışan Kathyrin’in yüzündeki izler saatlerce geçmiyor.

ABD’de artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ederken yaklaşan Noel ve Şükran Günü nedeniyle vaka sayılarının daha kötüye gidebileceğinden endişe eden Kathryn, “Birkaç hafta içinde işlerin en kötü duruma geleceği gerçeğine kendimi alıştırdım. Hemşirelik yaptığım süre boyunca bizler hep bir felaket ayarındaydık. Normal şartlar altında hemşire olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Her gün yaptığımız işi doğrudan etkileyen yanlış bilgilerle ve pek çok komplo teorisiyle uğraşıyoruz” dedi.

Virüsle ilgili yanlış bilgiler tüm dünya için bir sorun, özellikle de ABD için. Kathryn bu konuda “Doktorlar, hemşireler ve genel halk sağlığına yönelik daha önce görülmemiş bir düşmanlık var” dedi.

Her şey bu kadar zor olsa da, böylesi bir dönemde bir şeyler yapabildiği için mutlu olduğunu söyleyen Kathryn “İnsanların virüse şakaymış gibi bakması sinir bozucu ama işimi yaparak insanlara yardım edebiliyorum” dedi.


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