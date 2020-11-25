Hemşirenin öncesi - sonrası fotoğrafları şoke etti!

Eyalette şu ana dek doğrulanmış 338.000 koronavirüs vakası ve 4.245 ölüm var, tüm ülkedeki vaka sayısı ise 12.5 milyon, ölüm sayısı ise 258.000.

Kathryn, pandemi ile mücadelede ön saflarda çalışan sayısız sağlık çalışanından yalnızca biri. Sıradan insanlar, virüsle ilgili yalnızca istatistiklerden haberdarken, Kathryn’in fotoğrafları sağlık çalışanlarının ödediği bedeli gözler önüne seriyor.

27 yaşındaki hemşirenin Covid-19 tedavisi hakkındaki deneyimlerini paylaştığı tweet, viral oldu. Kathyrn ‘Nasıl başladı… Nasıl devam ediyor?’ başlığı ile iki fotoğraf paylaşmıştı.

İlk fotoğraf Kathryn’in mezuniyetinden sonrasına aitken, ikinci fotoğraf saatlerce kişisel koruyucu giysi içinde olduğu bir vardiyanın sonrasını gösteriyor. Kathyrn’in yazdıkları 74 bin kez paylaşıldı ve 800 binin üzerinde beğeni aldı.

Kathryn yaşadıkları ile ilgili “Cumartesi gecesi, vardiyanın ortasındaydım, hastanın odasından yeni çıkmıştım ve giydiğim koruyucu ekipmanın tümünü çıkarmıştım. Mezuniyet fotoğrafımın yanında pandemide hemşire olmanın gerçekliğini ve birkaç ayın yaratabileceği farkı göstermek istedim” dedi.