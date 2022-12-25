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Hemşireye yumruk atıp hastaneyi kan gölüne çevirdi! 'Yatağın başını kaldır' diye emir verince...

25.12.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda acil servis hemşiresi hasta yakının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan hemşire saldırgandan şikayetçi olurken yaşanan olayı anlattı. İbrahim Uğurlu,''Hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, 'Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır' dedi. Yumruk attı ve bilincimi kaybettim'' şeklinde konuştu

Hemşireye yumruk atıp hastaneyi kan gölüne çevirdi! 'Yatağın başını kaldır' diye emir verince...

Olay, dün Sancaktepe’de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Acil serviste hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu (26) arasında tartışma çıktı. Y.S tarafından sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü. Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu’ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu’nun burnu kırıldı. Uğurlu’nun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.S’nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

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Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, "Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darbedildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, ‘Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır’ dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım" dedi.

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''YUMRUK ATTI BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, "İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor" diye konuştu.

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(DHA)


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