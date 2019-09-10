HABER

Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı

Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve kardeşi, serbest bırakıldı.

Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde görevli hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. ve kardeşi Aykut K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aksaray'da dün semt polikliniğinde çalışan hemşire Mehmet Sırmalı'yı darbettiği ileri sürülen hasta Erkan K. ve kardeşi Aykut K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, yaralanan Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Siirt’ten HDP önünde eylem yapan ailelere destekSiirt’ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyorBayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray darp hemşire

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı çatışma!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silah sesleri!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.