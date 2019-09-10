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Hemşireyi döven iki kardeş serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) döven Erkan K.

Hemşireyi döven iki kardeş serbest

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) döven Erkan K. (34) ve kardeşi Aykut K. (24), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sırmalı'nın çenesine 5 dikiş atıldığı ve tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın ''Tedavinizi ben yapıyorum'' diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.
İKİ KARDEŞ SERBSET KALDI
İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesine 5 dikiş atılan Sırmalı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Erkan K. ve Aykut K. ise polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Hemşireyi döven iki kardeş serbestHemşireyi döven iki kardeş serbest

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