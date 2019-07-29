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Hemzemin geçidin kapatılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bazı vatandaşlar, hemzemin geçidin Devlet Demir Yollarınca trafiğe kapatılmasını protesto etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir hemzemin geçidin araç geçişine kapatılmasını protesto eden vatandaşlar, tren yolunda eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Devlet Demir Yolları ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Gümüşçeşme ve 2. Gündoğan Mahallesi'ni birbirine bağlayan hemzemin geçidi trafiğe kapattı.

Durumu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek hemzemin geçidin bulunduğu alanda kararı protesto etti.

Raylar üzerinde toplanan kalabalık adına konuşan 2. Gündoğan Mahalle Muhtarı Nihat Emer, mahalleli olarak yolun kapatılmasını istemediklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Ebru Gün de hemzemin geçidin bir tarafının 2. Gündoğan diğer tarafının Gümüşçeşme Mahallesi olduğunu ifade etti. İki mahalle arasında geçen tek otobüsün de bu yolu kullandığını aktaran Gün, "İki alt geçidimiz var, hep karanlık ve kullanılamaz halde. Üç aylık bebeğimi evde bırakıp geldim. Biz yolumuzun kapatılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

- "Çözümü için mücadele ediyoruz"

Vatandaşların yanına gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yolun kapatılmasını kendisinin de istemediğini söyledi.

Avcı, bağırarak bir şeyin çözülemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabahtan beri Devlet Demir Yolları Bölge Müdürü ile görüşüyorum. Daha önce yapılan protokolle üst tarafa köprü yapıldığından dolayı Devlet Demir Yolları diyor ki 'Biz burayı bir yıldır idare ediyoruz, burayı kapatmak durumundayız.' Biz de onlara buraya başka bir formül bulunması yönünde talebimizi ilettik. Onlar da bize 'Burada bir kaza olduğunda mesuliyetini alamayız' diyor. Siz tepkinizi koyun ama bu işi taşkınlık noktasına getirmeyin. Hiçbirimiz kanunların üzerinde değiliz, kanunlara göre yapabileceğimiz ne varsa çözümü için mücadele ediyoruz."

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Balıkesir eylem geçit Hemzemin Kapatılması protesto Vatandaşlar

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