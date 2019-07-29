Hemzemin geçidin kapatılmasına tepki

Mahalle sakinlerinden Ebru Gün de hemzemin geçidin bir tarafının 2. Gündoğan diğer tarafının Gümüşçeşme Mahallesi olduğunu ifade etti. İki mahalle arasında geçen tek otobüsün de bu yolu kullandığını aktaran Gün, "İki alt geçidimiz var, hep karanlık ve kullanılamaz halde. Üç aylık bebeğimi evde bırakıp geldim. Biz yolumuzun kapatılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Avcı, bağırarak bir şeyin çözülemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabahtan beri Devlet Demir Yolları Bölge Müdürü ile görüşüyorum. Daha önce yapılan protokolle üst tarafa köprü yapıldığından dolayı Devlet Demir Yolları diyor ki 'Biz burayı bir yıldır idare ediyoruz, burayı kapatmak durumundayız.' Biz de onlara buraya başka bir formül bulunması yönünde talebimizi ilettik. Onlar da bize 'Burada bir kaza olduğunda mesuliyetini alamayız' diyor. Siz tepkinizi koyun ama bu işi taşkınlık noktasına getirmeyin. Hiçbirimiz kanunların üzerinde değiliz, kanunlara göre yapabileceğimiz ne varsa çözümü için mücadele ediyoruz."

