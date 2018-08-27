Hemzemin geçit uyarı zilini, seslendirdiği türküye ritim yaptı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir kişinin, hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla başlayan uyarı ziliyle türkü söyleyip ritim tutması, sosyal medyada ilgi gördü. Kadı Burhanettin Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) hemzemin geçidinde bekleyen Adem Çağlayan Okur, trenin yaklaşmasıyla kapanan bariyerlerle birlikte devreye giren alarm sesini ritm müziğine dönüştürdü. Okur, bariyer uyarı sesini 'Toycular yar can' ve 'Caney Caney' halay türküleri ile birleştirdi. Okur, türküleri seslendirerek uyarı zili ile ritim tuttu. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Okur'un paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.
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