Hemzemin geçitte intihara kalkışan genç kızı, görevli kurtardı

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitte görevli olan Ömer Boğur (33), iddiaya göre trenin önüne atlayarak, intihar etmeye hazırlanan Semra Ö.'yü (17), üzerine atlayıp, rayların dışına çıkartarak kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 74 numaralı hemzemin geçitte meydana geldi. Geçit görevlisi Ömer Boğur, 32750 sefer sayılı Nazilli-Söke treninin geçmesine dakikalar kala bariyerleri kapattı. Bu sırada, kapalı bariyerleri geçen lise öğrencisi Semra Ö., elinde bulunan ve içinde karne olan poşeti yere atarak, iddiaya göre intihar etmek için rayların bulunduğu bölüme geldi. Semra Ö.'yü gören, Boğur 'uzaklaş' diye uyardı. Semra Ö. uyarıya aldırış etmeyince, Boğur intihar edeceğini anladı. Boğur, Semra Ö.'ye doğru koşup, üzerine atladı ve rayların yan tarafına yuvarlandı. Olayın ardından Boğur, Semra Ö.'yü alarak personel kulübesine götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Semra Ö.'yü emniyete götürdü.

TRENİN NE ZAMAN GEÇECEĞİNİ SORMUŞ

Geçit görevlisi Boğur, Semra Ö.'nün olaydan yaklaşık bir saat önce gelip, trenin ne zaman geçeceğini sorduğunu belirterek, "Bir saatten beri yakınlarda oturuyordu. Durumundan şüphelendim. Tren, Nazilli Garı'ndan yeni çıkmıştı. Arada 500 metre mesafe vardı. Trenin ilk hareketinin ağır olduğunu bildiğim için yetişebileceğimi düşündüm ve koşarak kızın üzerine atladım. Kenara yuvarlandık, bu arada da tren geçti" dedi.

