HABER

Hemzemin geçitte istop eden otomobile tren çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Hemzemin geçitte istop eden otomobile tren çarptı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hemzemin geçitten geçerken istop eden otomobile yük treninin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 UY 638 plakalı otomobil, çevre yolunda bulunan hemzemin geçitten geçtiği sırada istop etti.

Çalıştırılamayan otomobildeki sürücü Gözüaçık ve arkadaşı trenin geldiğini görünce hemen araçtan indi.

Otomobil, Niğde'den Adana'ya giden yük treninin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürükledi.

Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, tren yolundan çekildikten sonra tren, yoluna devam etti.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
3 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları3 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları3 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hemzemin geçit Kaza Niğde

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

3 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

3 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

3 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye sert mesaj!

Türkiye'den ABD'ye sert mesaj!

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bu illere dikkat

Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Yıldırım'dan sert tepki! 'Kendi işine baksın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.