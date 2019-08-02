HABER

Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde, trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Madenler köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi.

Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde, trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Madenler köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli-Eskişehir Pamukkale Expresi yolcu treni geçişi esnasında, kontrolsüz olarak hemzemin geçide çıkan T.A. idaresindeki 20 ACC 136 plakalı araca çarptı. Sağ yan tarafından darbe alan araç, tren raylarından yaklaşık 10 metre savruldu. Kazada araç sürücüsü T.A. ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Evciler Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Marketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtıMarketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtı
Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldıElektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.