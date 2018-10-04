Hemzemin geçitte tren çarpan 4 çocuk annesi öldü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Hatice Çakmak (40) yaşamını yitirdi.
Bir alışveriş merkezindeki restoranda bulaşıkçılık yapan evli, 4 çocuk annesi Hatice Çakmak'a, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten bugün saat 08.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu treni çarptı. Trenin 30 metre sürüklediği Çakmak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çakmak'ın cesedi, Manisa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, trenin makinistleri E.U. ve O.K.'nin ifadelerine başvurdu. Tren, Çakmak'ın cesedinin kaldırılıp, makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti. Mahalle sakinlerinden Zeliha Kaya, "Bu hemzemin geçitten geçerken her defasında büyük korku yaşıyoruz. Burada sık sık kazalar yaşanıyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Buraya üst geçit istiyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.
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