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Hemzemin geçitte tren çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Yörük (80), yaşamını yitirdi.

Hemzemin geçitte tren çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Faruk ÇARK- Yiğit SOYLU/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Yörük (80), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yusuflu Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ali Yörük'ün kullandığı 35 ZRA 43 plakalı otomobile, Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü Yörük ağır yaralandı. Trende bulunan yolcular ise korkulu anlar yaşadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS 110 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yörük'ü ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Yörük, kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası, otomobil raylardan kaldırıldı. Tren ise yoluna devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ali Yörük'ün, arıcılıkla uğraşan köylülerden bal toplayıp, pazarlarda sattığı öğrenildi.

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Hemzemin geçitte tren çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölüHemzemin geçitte tren çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölüHemzemin geçitte tren çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

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