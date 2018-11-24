Hemzemin geçitte tren çarpan Sibel, toprağa verildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki hemzemin geçitten karşıya geçerken yolcu trenin altında kalarak yaşamını yitiren Sibel Aksoy (43), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sibel Aksoy, trenin geldiğini fark etmedi. Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treni, Aksoy'a çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Aksoy'un öldüğü belirledi. Annesinin öldüğü duyan kızı kaza yerinde sinir krizi geçirdi, yakınlarınca sakinleştirildi. Aksoy'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri yaklaşık 1,5 saat aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sibel Aksoy, bugün öğlende Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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