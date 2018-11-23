Hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Aksoy (43), trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Aksoy, trenin geldiğini fark etmedi. Denizli-İzmir seferini yapan tren Aksoy'a çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sibel Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAY YERİNE GELEN KIZI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen Aksoy'un kızı ise sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, annesinin feci ölümü nedeniyle uzun süre yerden kalkamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Aksoy'un cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle tren seferlerinde yaklaşık 1,5 saat aksama yaşandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

