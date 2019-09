Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana-Niğde istikametinde ilerleyen yük treni, hemzemin geçitten geçtiği sırada Yunacık istikametinden gelen M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü M.E. ve otomobilde bulunan Z.E., B.E. ve K.B.E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

