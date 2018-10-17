Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesinde medana gelen kazada, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Şirin Atan (49) hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Barış Atan (16) ağır yaralandı.
Beşiri ilçesinden Batman'a gitmekte olan emlakçı Mehmet Şirin Atan'ın kullandığı 27 KZ 002 plakalı otomobile Karadağ tren istasyonu yakınındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 5 çocuk babası sürücü Mehmet Şirin Atan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Barış Atan ise ağır yaralandı. barış Atan, Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Şirin Atan'ın cenazesi otopsisinin ardından Beşiri ilçesi Doğankavak köyünde toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, makinistin kaza sonrası jandarmada ifade verdiği öğrenildi.
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