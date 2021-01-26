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Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı

26.01.2021 01:49 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta hemzemin geçitten geçmek isteyen tır ile trenin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta hemzemin geçitten geçmek isteyen tır ile trenin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır hurdaya döndü.
Kaza, Pazarcık İlçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ istikametinden Adana istikametine gitmekte olan C.A. (27) idaresindeki E 6803 sefer numaralı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı alçı yüklü tıra çarptı. Tırı önüne alan tren, 40 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada yük treninin lokomotif kısmı raylardan çıkarak elektrik direklerini parçaladı. Yaralanan tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü ve hafif yaralanan makinist olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan hemzemin geçidin üzerinde bulunduğu D100 karayolu trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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