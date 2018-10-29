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Hemzemin geçitteki ölümlü kazalara eylemli tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

MANİSA'da son 1 ayda hemzemin geçitte 2 kişinin yaşamını yitirmesi, vatandaşın tepkisini topladı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da son 1 ayda hemzemin geçitte 2 kişinin yaşamını yitirmesi, vatandaşın tepkisini topladı. Oturma eylemi yaparak, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekleten vatandaşlar, hemzemin geçide altgeçit yapılmasını istedi. Tren güvenlik açısından, topluluğun yolu kapattığı yere 500 metre mesafede durdu. Barboros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte bugün saat 13.00 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 60 kişi, burada son bir ayda 2 kişinin yolcu trenin altında kalarak ölmesine tepki gösterdi. İlk olarak 4 Ekim'de 4 çocuk annesi Hatice Çakmak'ın (40), geçen cumartesi günü ise lise öğrencisi Sudenur Öztürk'ün (17), yolcu treninin altında kalarak yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. TREN 500 METRE MESAFEDE DURDU CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP'den Yunusemre Belediye Başkanlığı'na adaylık için başvuran Serdar Bozyaka, Mahalle Muhtarı Siyami Alak da eyleme destek verdi. Altgeçit yapılmasını isteyen ve oturma eylemi yapan topluluk, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekletti. Tren güvenlik açısından, topluluğun yolu kapattığı yere 500 metre mesafede durdu. Barbaros Mahalle muhtarı Siyami Alak, altgeçit yapılması için gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar çıkacağını ifade ederek, isteklerinin yerine getirilmesini istedi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da "Biz daha önce de en az 4 defa uyarılarımızı yaptık. İnsanların hayatı bu kadar mı ucuz, bu kadar mı önemsiz? Gelişmiş ülkelerde bir insan bu şekilde bırakın ölmeyi, yaralansa bile sorumlular istifa eder ve hesabını verir. Ama 20 günde 2 değerli insanımız hayatını kaybediyor. Olan Barbaros Mahallesi sakinlerine oluyor. Yetkililerden bir özür, bir özeleştiri duymuyoruz. Uzun vadede projemiz, bu demir yolunun şehrin dışına çevreyoluna alınmasıdır. Kısa vadede de çok kolay çözümler var. Hemzemin geçitlerde altgeçitler yapılabilir. Altgeçitler çok maliyetli projeler değildir. Kısa sürede alt geçitlerle bu insanların can güvenliği sağlanabilir" dedi. Serdar Bozyaka ise "Hep ateş Barbaros Mahallesi'ne düşüyor. Bu insanlar da kimsenin umurunda olmuyor. Bu iş vicdan meselesi, namus meselesi ve artık bu iş hukuk meselesidir" dedi.Açıklamaların ardından topluluk sessizce dağılırken yolun açılmasıyla da tren tekrar seferine devam etti.

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