Hendek merkezli 4,6'lık deprem, İstanbul'da da hissedildi

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre iller ile İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü

Sakarya’nın Hendek ilçesi olarak belirlediği deprem saat 16.08’de meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sakarya'nın ilçeleri, çevre iller ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilen depremde ilk tespitlere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 4,7; daha sonra 4,4 olarak bildirdi.

