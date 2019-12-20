Hendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyor

Mucahit CEYLAN- Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da hendek ve barikat olaylarında terör örgütü PKK mensupları tarafından tahrip edilen, 1376 yılında inşa edilen Ermenilerin en büyük kiliselerinden biri olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de içinde olduğu 4 kilise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onarılıp restore ediliyor. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, onarım için 30 milyon TL bütçe ayrıldığını belirterek, kiliselerin onarım ve restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ermeni cemaatinin Ortadoğu'daki en büyük kilisesi olarak bilinen Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile Mar Patyun Keldani Kilisesi’nin de içinde olduğu 4 kilise, 2015'te hendek ve barikat olaylarında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Onlarca tarihi eserler arasında yer alan kiliselerin ibadete açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onarım ve restorasyon başlatıldı.

RESTORASYON ÖNCESİ CEMAATİN ÖNDE GELENLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINDI

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonlarında tamamlanarak kiliselerin ibadete açılacağını belirterek, restorasyon çalışmaları öncesinde Ermine ve Keldani cemaatinin önde gelenleriyle fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Terör örgütünün çatışma sürecinde surun içerisindeki hiçbir değere ve maneviyata değer vermediğini vurgulayan Çiftçi, terör örgütü mensuplarının o süre içerisinde ayrım gözetmeksizin camileri, kiliseleri ve tescilli yapıları zarara uğrattığını ifade etti. Çatışma sürecinin sona ermesinden sonra Ermeni, Katolik ve Protestan kiliselerinin restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmaya başlandığını söyleyen Kaymakam Çiftçi, "2 kilisenin restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Keldani Kilisesi ve Surp Giragos Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilip Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihalesiyle bu çalışmalar başlatıldı. Bu sene sonuna kadar inşallah kiliselerin de restorasyon işlemleri tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılacak aşamaya gelecek. Toplamda 4 kilise için 30 milyon Türk Lirası değerinde bir harcama yapılacak ve tamamı aslına uygun şekilde, eskisinden çok daha görkemli, çevre düzenlemeleri ile beraber faaliyete girmiş olacak. İlgili cemaatlerin, Ermeni cemaatlerinin, Hıristiyan cemaatlerinin, Keldanilerin rahatlıkla gelebilecekleri, ibadet edebilecekleri bir alana kavuşmuş olacaklar. İlgili birimler cemaatlerin önde gelenleri ile irtibat halinde, buraya ziyarete geldiklerinde sayın valimiz ve devletin diğer birimleri onlarla görüşmüşlerdi. Onların da görüş ve fikirleri alındı. O çerçevede bu ihaleler yapıldı. Tamamlandığında yine omlarla beraber buranın kullanımı konusunda karar almış olacağız. Zaten şuanda sur içerisinde Meryem Ana Kilisesi faaliyette ve aktif bir şekilde ibadete açık şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'SUR TAŞLARININ ÇALINMASI İLE İLGİLİ DEZENFORMASYON VAR'

Son günlerde sur taşlarının çalınması ve tahrip edilmesi iddialarını da yanıtlayan Kaymakam Çiftçi, sosyal medyada ve haber sitelerinde sur taşlarının çalınmasıyla ilgili de yoğun bir dezenformasyonunun yapıldığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde zaman zaman sur içerisinde surun bazı taşlarının alındığı bilgileri olmakla beraber, yaptığımız incelemede eski fotoğraflarla kıyasladığımda son 2-3 yıl içerisinde surun taşlarında bir eksilmenin olmadığını tespit etmiş olduk. Son zamanlarda haberlere konu olan o taşların, surun taşlarının değil, sur içerisindeki tescilli yapıların bir kısmının kendiliğinden yıkılan yapıların, bir kısmı çatışma sürecinde yıkılan yapılardan arta kalan taşlar olduğu tespit edildi ve onlarla ilgili çalışmalar yapıldı. O taşlara el konuldu ve tescilli olan taşlar koruma kurulunda ve kültür müdürlüğümüzün bünyesinde İç Kale’de muhafaza ediliyor" dedi.

‘TURİZM POLİSİ, DEĞERLENDİRİLMEYE DEĞER BİR FİKİR’

Surların korunmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının turizm polisiyle ilgili önerisinin değerlendirilmeye değer bir fikir olduğunu da belirten Kaymakam Çiftçi, “Sayın valimizin talimatıyla surların korunması ve devriye faaliyetleri her gün devam ediyor. Bu noktada turizm polisi, değerlendirilebilir bir fikirdir. Daha önce gündeme de gelmiş bir fikirdir. Hem surların korunması, hem surun bir turizm potansiyeli taşıyan ilçe olması itibarı ile turizm polisi noktasında çalışmalar, değerlendirmeye değer fikirlerdir. Bunlarla ilgili, ilgili birimlerle, emniyetle, sayın valimizin talimatları doğrultusunda görüşülüp gerekli kararların alınacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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