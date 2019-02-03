Hendek'te 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 2 motosiklet yolda kayarak devrildi. Motosikletler metrelerce sürüklenirken, bu sırada arkadan gelen 4 otomobilin sürücüleri motosikletlere çarpmamak için aniden manevra yaptı. Yavaşlayan 4 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 motosiklet sürücüsü ile araçlardaki 1'i bebek olan 3 kişi yaralandı. Yerde sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüleri kendilerini yoldan dışarıya atmayı başararak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil, polis, jandarma ve itfaiye ekiperi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza sonrasında başka kaza yaşanmaması için Ankara yönünde 2 şeridi trafiğe kapattı. Ulaşım bir süre sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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