Hendek'te arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp üç kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor. İnceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları ve kaza, kusur ya da ihmal olup olmadığını inceleyecekleri ifade edildi.

Patlamanın olduğu alanda kayıp üç kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri altı iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını duyurdu: