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Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında Patlama

03.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Fabrika’da patlamaların halen sürdüğü ve yangın çıktığı belirtiliyor

Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Fabrika’da patlamaların halen sürdüğü ve yangın çıktığı belirtiliyor. Yetkililer, Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikası olarak bilinen fabrikada patlamaların halen devam ediyor olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıldığını belirtiyorlar.

Patlamanın ardından İçişleri, Sağlık ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları'nın da gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Fabrikada çıkan yangın ve patlamalar nedeniyle bölgeye yoğun duman ve barut kokusu yayıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bölge halkına uyarılarda bulundu.

Kınık “patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz”paylaşımında bulundu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı ilk açıklamada, fabrikada 150-200 kadar çalışanın olduğunu, patlamalar nedeniyle fabrika binasına müdahale etmekte zorlandıklarını söyledi. Babaoğlu, daha önce de aynı fabrikada patlama meydana geldiğini hatırlattı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da olaya müdahale edilmeye çalışıldığını ve içeride 200'e yakın işçinin bulunduğu, 41 kişinin yaralandığı olayda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.

AFAD’ta olay yerine müdahale edildiğine dair bir açıklamada bulundu. AFAD’tan yapılan açıklamada, patlama bölgesine AFAD, 112 Acil Yardım, İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına bir uçak ve iki yangın söndürme helikopteri de katılıyor.

Fabrikanın 15 bin metrekaresi kapalı toplam 300 dönümlük bir alanın üzerimne kurulu olduğu belirtiliyor.

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