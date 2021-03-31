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Hendek’te uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

31.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 3’ü mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde Hendek ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 3’ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde Hendek ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 46 gram esrar maddesi, 83 gram skunk, 260 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet sentetik hap, 4 adet dişi Hint keneviri bitkisi, 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

2021 yılı içerisinde polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 40 kişiye ’Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan, 5 kişiye ’Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca ’Uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı tespit edilen Z.S. (32), S.D. (25) ve M.Y. (36) isimli 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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