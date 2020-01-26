Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikelerle ilgili bilgi verdi.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyasi Büro Başkanı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikeleri ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin abluka ve İsrail'in baskıları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlatan Heniyye, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planına ve bunun Filistin halkı ve bölge üzerindeki etkilerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği" vurgusu yaptı.

Heniyye, Malezya halkına Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkma ve Filistin halkına destek olma çağrısı yaptı.

Heniyye, 7 Aralık 2019'da çıktığı ve halen devam eden yurt dışı turu kapsamında geçen salı günü Malezya'ya gitmiş, 22 Ocak'ta Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmüştü.