HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı

Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 01:17 | Son Güncelleme

Heniyye, Malezya'da Yüzyılın Anlaşması planının tehlikelerini anlattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikelerle ilgili bilgi verdi.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyasi Büro Başkanı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikeleri ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin abluka ve İsrail'in baskıları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlatan Heniyye, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planına ve bunun Filistin halkı ve bölge üzerindeki etkilerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği" vurgusu yaptı.

Heniyye, Malezya halkına Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkma ve Filistin halkına destek olma çağrısı yaptı.

Heniyye, 7 Aralık 2019'da çıktığı ve halen devam eden yurt dışı turu kapsamında geçen salı günü Malezya'ya gitmiş, 22 Ocak'ta Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in, topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hasar gören cami minaresi yıkıldı Hasar gören cami minaresi yıkıldı 
Annesini öldürdükten sonra intihar ettiAnnesini öldürdükten sonra intihar etti
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yüzyılın Anlaşması" planı İsmail Heniyye Malezya

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İzmir’de dehşet: Annesini öldürüp intihar etti

İzmir’de dehşet: Annesini öldürüp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.