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Heniyye Mısır ziyaretinden yeni öneriyle döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: - "Uzlaşı, teknokrat ya da akademisyenler hükümeti değil Filistinli gruplardan müteşekkil bir hükümet istiyoruz" - "Önerinin siyasi ayağı olarak, Filistinli grupların liderlerine toplanma çağrısı yapılacak" - "Ablukanın kaldırılması hedefini en az kayıpla gerçekleştirmek ve halkımızı savaştan uzak tutmak istiyoruz. Ancak düşman savaş isterse halkımızın geri çekilmesi söz konusu olamaz. Direniş güçlerimiz kolay kolay yenilmez"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililere, Filistinli hareketlerden oluşan bir hükümet kurulması ve tüm hareket liderlerinin bir araya gelmesini öngören bir öneri sunduklarını söyledi.

Heniyye Gazze'de düzenlediği basın toplantısında Mısır'a gerçekleştirdiği son ziyarette Mısırlı yetkililere sunduğu öneriyle ilgili bilgi verdi.

Söz konusu önerinin, Filistin haklarına ve sabitelerine bağlı kalma, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı durmayı temel aldığını aktaran Heniyye, "Uzlaşı, teknokrat ya da akademisyenler hükümeti değil Filistinli gruplardan müteşekkil bir hükümet istiyoruz." dedi.

Heniyye, söz konusu hükümetin seçimlere hazırlık görevini üstleneceğini, bu bağlamda ilk aşamada, başkanlık ve yasama seçimlerinin yapılacağını, sonrasında Ulusal Konsey seçimlerinin tarihinin belirleneceğini kaydetti.

Heniyye, "Sadece yasama seçimlerini ve Gazze'nin ya da Kudüs'ün olmadığı seçimleri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

- Tüm Filistinli grupların liderleri toplantıya çağrılacak

"Önerinin siyasi ayağı olarak, Filistinli grupların liderlerine toplanma çağrısı yapılacak." diyen Heniyye, bu toplantıda "Filistinlilerin onaylayacağı siyasi programın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm Filistinli grupları içine alacak şekilde yeniden yapılandırılması ve direniş stratejisinin belirlenmesi" konularının ele alınacağını aktardı.

Gazze'dki ablukanın kaldırılması konusuna da değinen Heniyye, "Ablukanın kaldırılması hedefini en az kayıpla gerçekleştirmek ve halkımızı savaştan uzak tutmak istiyoruz. Ancak düşman savaş isterse halkımızın geri çekilmesi söz konusu olamaz. Direniş güçlerimiz kolay kolay yenilmez." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Mısır arabuluculuğunda İsrail'le vardığı ateşkese de değinen Heniyye, İsrail'in bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirtti.

- Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler başarılı
Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin başarılı olduğunu ifade eden Heniyye, 3 haftadan uzun süren ziyarette Mısırlı yetkililerle "Yüzyılın Anlaşması" planını, bunun Filistin meselesi için oluşturduğu tehdidi ve siyasi bölünmüşlük konularını görüştüklerini dile getirdi.

Heniyye, güvenlik konusunda da Mısırlı yetkililere, Mısır'ın ulusal güvenliğini korumayı ve içişlerine müdahale etmek istemediklerini vurguladıklarını söyledi.

Mısır'da 2015 yılında kaçırılan 4 Filistinli gencin 28 Şubat'ta serbest bırakılması konusuna da değinen Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'e bu konuda çaba sarf ettiği için çabalarından ötürü teşekkür etti.

Heniyye son olarak Libya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan
4 Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Heniyye ve beraberindeki heyet, Mısır'a düzenlediği ve 3 haftadan uzun süren ziyaretten çarşamba günü dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli gruplar İsmail Heniyye mısır

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