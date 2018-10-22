Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkesi görüşmek üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyeti ile bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticiler, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkesi görüşmek üzere Gazze'ye gelen Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki güvenlik heyetiyle bir araya geldi.

AA'ya konuşan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in yakın bir zamanda Gazze'yi ziyaret edeceği bilgisini vererek, Hamas'ın, Gazze'de ateşkesin ve Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için Mısır'ın harcadığı çabaların başarılı olması için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Heyetin Gazze ziyaretinin ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Abdulhalık başkanlığındaki Mısır heyeti, Hamas ile yürütülen İsrail'le "ateşkes" ve Filistin uzlaşısı konularındaki görüşmeleri tamamlamak için sabah saatlerinde Gazze'ye gelmişti.

Hamas'ın aralarında bulunduğu Filistinli bazı gruplar, bir süredir Mısır ile İsrail'le ateşkes konusunu görüşüyor.