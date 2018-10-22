Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkesi görüşmek üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyeti ile bir araya geldi.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticiler, Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkesi görüşmek üzere Gazze'ye gelen Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki güvenlik heyetiyle bir araya geldi.
AA'ya konuşan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in yakın bir zamanda Gazze'yi ziyaret edeceği bilgisini vererek, Hamas'ın, Gazze'de ateşkesin ve Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için Mısır'ın harcadığı çabaların başarılı olması için çaba gösterdiğini dile getirdi.
Heyetin Gazze ziyaretinin ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.
Abdulhalık başkanlığındaki Mısır heyeti, Hamas ile yürütülen İsrail'le "ateşkes" ve Filistin uzlaşısı konularındaki görüşmeleri tamamlamak için sabah saatlerinde Gazze'ye gelmişti.
Hamas'ın aralarında bulunduğu Filistinli bazı gruplar, bir süredir Mısır ile İsrail'le ateşkes konusunu görüşüyor.
Fetih Hareketi ise İsrail'le herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde yönetimi tamamen devralması gerektiğini savunarak, Hamas ile İsrail arasında anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor.
- Filistin uzlaşı çabaları
Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.
Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.
Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.
Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.
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