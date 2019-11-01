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Heniyye'den Filistin seçimleriyle ilgili telefon diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:07 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Mısır istihbarat yetkilileriyle telefonda Filistin meselesi ile ülkede yapılması planlanan seçimleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap yetkililer ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Filistin seçimlerini görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Lideri Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Mısır istihbarat yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra yapılması beklenen başkanlık ve genel seçimler ele alındı.

Heniyye seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması ve çıkan sonuçlara saygı duyulması için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu vurgularken, telefonda görüştüğü tüm yetkililer de bu konuda olumlu görüş bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da seçim sürecini takip etmek ve şeffaf bir ortam sağlamak için Filistin'e bir heyet göndereceklerini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekirken ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Filistin İsmail Heniyye seçim TELEFON

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