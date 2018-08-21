Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın sallantıda olduğunu söyledi.

Gazzeliler, Kurban Bayramı namazını Es-Saraya Meydanı'nda kıldı. Namazı, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kıldırdı.

Heniyye, bayram namazı hutbesinde, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın büyük dönüş ve ablukayı kırma gösterileri ile Filistin halkının fedakârlıklarının bir sonucu olarak sallantıya girdiğini belirtti.

Hamas'ın hiçbir siyasi bedel ödemeden Gazze'deki ablukayı sona erdirme yolunda ilerlediğini ifade eden Heniyye, ablukanın ulusal anlaşma ve üzerinde uzlaşılan konuları uygulamak amacıyla gerekli garantileri ortaya koymak için bir Arap güvenlik ağı ile kaldırılacağını aktardı.

Gazze'nin uluslararası, bölgesel ve ulusal tabloda güçlü bir şekilde yer aldığına işaret eden Heniyye, Mısır'ın gözetiminde devam eden, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok Arap ülkesinin takip ettiği müzakereler ve diyaloglara dikkati çekti.

Heniyye, içinde bulunulan sürecin ABD'nin Filistin davası ve dönüş hakkını tasfiye etmek için dayattığı "Yüzyılın Anlaşması"nın çöküşüne sahne olduğuna vurgu yaptı.