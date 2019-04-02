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Heniyye'den "Ürdün'ün yanındayız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: "Yüzyılın Anlaşması projesi Filistin'i, Ürdün'ü ve tüm Filistinli mültecileri bulundukları her yerde hedef almaktadır. Ürdün Kralı (2. Abdullah) çıkıp, 'Filistinli mültecileri, davayı ve Kudüs'ü tasfiye etmeyi amaçlayan her şeye hayır' dediğinde biz de Filistin davasına sahip çıkması ve güçlü kalması için onun yanındayız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "bölgenin jeopolitiğini değiştirmeye çalışan" ABD ve İsrail başta olmak üzere tüm dış baskılara karşı Ürdün'ün yanında durduklarını belirtti.

Hamas'tan bir heyetle Gazze'deki Ürdün Hastanesi'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Heniyye, halihazırda bölgedeki jeopolitiği değiştirmek için baskı yapıldığını ve bölgedeki karar sahiplerinin ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesine boyun eğmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hamas'ın Filistin sorununa Ürdün ve egemenliği pahasına bir çözümü kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması projesi Filistin'i, Ürdün'ü ve tüm Filistinli mültecileri bulundukları her yerde hedef almaktadır. Ürdün Kralı (2. Abdullah) çıkıp, 'Filistinli mültecileri, davayı ve Kudüs'ü tasfiye etmeyi amaçlayan her şeye hayır' dediğinde biz de Filistin davasına sahip çıkması ve güçlü kalması için onun yanındayız." diye konuştu.

Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelere yerleştirilmesini reddettiklerini yineleyen Heniyye, "Hamas'ın alternatif ülke projesini kabul etmesi mümkün değildir. Filistin halkı Filistin'den başka bir yeri kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 20 Mart'ta ülkenin orta kesiminde yer alan Ez-Zerka ilini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kudüs'ün kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ve hiç kimsenin bu konuda Ürdün'e baskı yapamayacağını söylemişti.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

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