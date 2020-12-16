Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

Bu etkileyici rakama ulaşmak için otomobil, Fury olarak bilinen özel olarak geliştirilmiş 6,6 litrelik bir V8 motorla donatıldı . Bu motor el yapımı dökme demir blok, alüminyum silindir kafaları ve kuru karter yağlama sistemine sahiptir. Motor ayrıca, "şimdiye kadar yapılmış en güçlü seri üretim yol arabası motoru" olmasını sağlayan iki turboşarj ile donatıldı. Motor 1.817 bg güç ve 1617 Nm tork değeri sunuyor. Arka tekerleklere güç gönderen Hennessey Venom F5, yedi ileri yarı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Model 0-100 km/s hızlanmasını üç saniyeden daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

SÜRÜŞ MODLARI VAR!

Sonuç olarak, araba, McLaren 600LT ve Porsche Cayman GT4 dahil olmak üzere dünyanın en iyi sürüş otomobillerinden bazılarıyla karşılaştırıldı. Bu rakipler arasında model oldukça iddialı. Otomobilde Sport, Track, Drag, Wet ve F5 olarak bilinen beş farklı sürüş modu ile donatılmış. İlk dördü oldukça açıklayıcıdır, F5 ise "maksimum mevcut gücün kilidini açacak" tek moddur.

HENNESSEY VENOM F5’İN TASARIMI NASIL?

Diğer dikkat çekici özellikler arasında karbon fiber gövde panelleri, kelebek kapılar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sarılmış 19- / 20-inç jantlar yer alıyor.

HENNESSEY VENOM F5’İN KOKPİTİ NASIL?

Modelin iç mekanı deri ve karbon fiberle dolu. Sürücü odaklı bir kokpit olduğu için sportif stil kabinde de etkisini sürdürüyor. Sürücüler bir karbon fiber direksiyon simidinin arkasında oturuyor ve kendilerini 7 inçlik bir dijital gösterge paneline bakarken buluyor. Ortada, 9 inçlik Alpine bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış minimalist bir orta konsol var. GPS navigasyonunun yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğuna da sahiptir.



