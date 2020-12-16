HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

16.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hennessey Venom F5 ortaya çıktı

Hennessey, Venom F5'i piyasaya sürdükçe hiper otomobil savaşları kızışıyor. Modelde hem tasarım hem de performans konusunda iddialı.

Hennessey, Venom F5'i piyasaya sürerek hiper otomobil savaşlarını yeniden alevlendirdi. Hennessey, Venom F5 sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ek olarak performans arayanlara da olumlu cevap veriyor.

HENNESSEY VENOM F5 ORTAYA ÇIKTI

Şirketin 30. yıldönümünü kutlamak için tasarlanan Venom GT, adını 512 km / saate kadar rüzgar hızlarına sahip F5 hortumlarından alıyor.

Hennessey-Venom-F5

HENNESSEY VENOM F5 HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Bu etkileyici rakama ulaşmak için otomobil, Fury olarak bilinen özel olarak geliştirilmiş 6,6 litrelik bir V8 motorla donatıldı . Bu motor el yapımı dökme demir blok, alüminyum silindir kafaları ve kuru karter yağlama sistemine sahiptir. Motor ayrıca, "şimdiye kadar yapılmış en güçlü seri üretim yol arabası motoru" olmasını sağlayan iki turboşarj ile donatıldı. Motor 1.817 bg güç ve 1617 Nm tork değeri sunuyor. Arka tekerleklere güç gönderen Hennessey Venom F5, yedi ileri yarı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Model 0-100 km/s hızlanmasını üç saniyeden daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

Hennessey-Venom-F5

HENNESSEY VENOM F5’İN ALT YAPISI NASIL?

Performans temasına sadık kalarak, Venom F5 sadece 86 kg ağırlığında karbon fiber monokok şasiye sahip. Bu detay modelin 1,360 kg seviyesini geçmemesini sağlıyor.

Hennessey-Venom-F5

SÜRÜŞ MODLARI VAR!

Sonuç olarak, araba, McLaren 600LT ve Porsche Cayman GT4 dahil olmak üzere dünyanın en iyi sürüş otomobillerinden bazılarıyla karşılaştırıldı. Bu rakipler arasında model oldukça iddialı. Otomobilde Sport, Track, Drag, Wet ve F5 olarak bilinen beş farklı sürüş modu ile donatılmış. İlk dördü oldukça açıklayıcıdır, F5 ise "maksimum mevcut gücün kilidini açacak" tek moddur.

HENNESSEY VENOM F5’İN TASARIMI NASIL?

Diğer dikkat çekici özellikler arasında karbon fiber gövde panelleri, kelebek kapılar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sarılmış 19- / 20-inç jantlar yer alıyor.

Hennessey-Venom-F5

HENNESSEY VENOM F5’İN KOKPİTİ NASIL?

Modelin iç mekanı deri ve karbon fiberle dolu. Sürücü odaklı bir kokpit olduğu için sportif stil kabinde de etkisini sürdürüyor. Sürücüler bir karbon fiber direksiyon simidinin arkasında oturuyor ve kendilerini 7 inçlik bir dijital gösterge paneline bakarken buluyor. Ortada, 9 inçlik Alpine bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış minimalist bir orta konsol var. GPS navigasyonunun yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğuna da sahiptir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Geleceğin otonom aracı tanıtıldı!Geleceğin otonom aracı tanıtıldı!
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler?

Bu sözlere sakın inanmayın!

Rot ve balans ayarı yakıtı etkiler mi?

Dikkat! O ayar yakıt sarfiyatınızı artırabilir

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

Geleceğin otonom aracı tanıtıldı!

Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kamuflajlı yakalandı

Artık kumaş tavanlı!

Koronavirüs’e özel Toyota GR Yaris

Salgına özel GR Yaris!

Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde

Fiat alacaklara müjde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.