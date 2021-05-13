Hentbol: Erkekler Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig 18. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, ağırladığı Göztepe'yi 41-27 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 25-15 üstünlüğüyle tamamlandı.



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