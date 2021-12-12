Hentbol: Erkekler Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. haftaya tek maçla devam edildi.

Ligin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu'nda Mamak Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 14-10 önde bitiren ev sahibi ekip, sahadan 33-26 galip ayrıldı.

Hafta, yarın saat 13.00'de başlayacak Spor Toto-Antalyaspor maçıyla sona erecek.



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