YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

12.12.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Ormanspor: 33 - Mamak Belediyespor: 26

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. haftaya tek maçla devam edildi.

Ligin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu'nda Mamak Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 14-10 önde bitiren ev sahibi ekip, sahadan 33-26 galip ayrıldı.

Hafta, yarın saat 13.00'de başlayacak Spor Toto-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptıEminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.