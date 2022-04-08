Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21'inci, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Erkekler Süper Ligi

Yarın:

16.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Süleyman Seba)

10 Nisan Pazar:

14.00 Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Spor Toto-Hatayspor (THF)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.30 Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor (Akdeniz Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor (Porsuk)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 EGO Spor-Tekirdağspor (THF)



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz