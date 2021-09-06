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Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

06.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 25 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24 - Kupayı Kastamonu ekibi kazandı

Salon: THF

Hakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek

Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu (Rajcic), Radicevic 5, Serpil İskenderoğlu 1, Betül Yılmaz 5, Kovarova 6, Mehmedovic 8, Joao, Cansu Akalın, Zulic, Ceren Coşkun, Raicevic, Yağmur Toprak, Elif Sıla Aydın

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu, Yasemin Özgür 4, Yeliz Özel 3, Burcu Dindar 2, Ece Sözmen 3, Anastasia Savaş 7, Ümmü Gülsüm Bedel, Sibel Kıcıroğlu 4, Dilek Yılmaz, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı 1, Emine Polat

Devre: 13-10

İki dakika cezası alanlar: Joao (2), Betül Yılmaz, Cansu Akalın, Radicevic, Zulic (2), Kovarova (2), Raicevic (2) (Kastamonu Belediyespor), Yeliz Özel, Ece Sözmen (2), Anastasia Savaş, Yasemin Özgür, Dilek Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 25-24 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası finalisti İzmir Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 13-10 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 25-24 galip ayrıldı.

Kastamonu Belediyespor, böylece 2017 ve 2019'un ardından üçüncü kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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