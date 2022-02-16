İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-22 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısı 15-15 beraberlikle sona erdi.



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