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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

16.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 30 - Yalıkavakspor: 22

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-22 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısı 15-15 beraberlikle sona erdi.

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