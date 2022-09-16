Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 35-22 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı biraz daha açan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 35-22 galip ayrıldı.

Ligde 2. hafta maçları 18 ve 20 Eylül'de yapılacak maçlarla tamamlanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz