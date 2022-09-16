YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

16.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde ikinci hafta tek maçla başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 35-22 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı biraz daha açan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 35-22 galip ayrıldı.

Ligde 2. hafta maçları 18 ve 20 Eylül'de yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldıGençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldıKocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi hentbol hentbol kadınlar süper lig

Ankara Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.