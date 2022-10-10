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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

10.10.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenimahalle Belediyespor: 29 - İzmir Büyükşehir Belediyespor : 34

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yeni Mahalle Belediyespor'u 34-29 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle tamamladı.

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hentbol kadınlar süper lig

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