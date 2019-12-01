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Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada 2 sporcu ölürken, 15 sporcu da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, hentbol müsabakası için Ordu’dan Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat’ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Takla atan aracın altında kalan 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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